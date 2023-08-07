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Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Olympiakos-Genk eşleşmesinin galibiyle...

Spor Haberleri

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Olympiakos-Genk eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Olympiakos- Genk eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Adana Demirspor Genk Spor Haberler

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