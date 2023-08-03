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Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 beraber biten ilk maçın rövanşında Romanya temsilcisi CFR Cluj'u 2-1 yenerek...

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Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 beraber biten ilk maçın rövanşında Romanya temsilcisi CFR Cluj'u 2-1 yenerek tur atladı.

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 beraber biten ilk maçın rövanşında Romanya temsilcisi CFR Cluj'u 2-1 yenerek tur atladı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Adana Demirspor Romanya Spor Haberler

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