Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 beraber biten ilk maçın rövanşında Romanya temsilcisi CFR Cluj'u 2-1 yenerek...
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Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 beraber biten ilk maçın rövanşında Romanya temsilcisi CFR Cluj'u 2-1 yenerek tur atladı.
Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 beraber biten ilk maçın rövanşında Romanya temsilcisi CFR Cluj'u 2-1 yenerek tur atladı.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor