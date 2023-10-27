Yukatel Adana Demirspor, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında ağırlayacak. Adana ekibi, galibiyet arayışında.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Turgut Doman yönetecek.
Ligde 5 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 17 puanla haftaya 3. sırada giren Adana ekibi, 9 puanla 15. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Süper Lig'deki Beşiktaş'ı 4-2, Corendon Alanyaspor'u 4-0 ve Trabzonspor'u 1-0 yenen Adana Demirspor, geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak 3 maçlık galibiyet serisini sürdürememişti.
Kaynak: AA / Spor