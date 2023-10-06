Yukatel Adana Demirspor, Trabzonspor'u 1-0 önde bitirdi
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Adana Demirspor, Trabzonspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. Nani'nin golüyle öne geçen Adana Demirspor, üstünlüğünü korumayı başardı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Kadir Sağlam, Volkan Ahmet Narinç, Ogün Kamacı
Yukatel Adana Demirspor : Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Emre Akbaba, Stambouli, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang
Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Visca, Fountas, Bardhi, Onuachu
Gol: Dk. 29 Nani (Yukatel Adana Demirspor )
Sarı kartlar: Dk. 41 Gravillon (Yukatel Adana Demirspor ), Dk. 45 (Teknik direktör Nenad Bjelica) ( Trabzonspor )
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Adana Demirspor, Trabzonspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
7. dakikada Onuachu'nun gönderdiği topla buluşan Fountas'ın sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.
10. dakikada Svensson sağ kanattan pasında ceza yayı önünde topla buluşan Niang'ın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır sol tarafa uzanarak topu kornere çeldi.
15. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışı uzak mesafeden şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle top oyun alanına geri döndü.
18. dakikada Trabzonspor atağa kalkarken topu kapan Niang'ın sol çapraz uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır sol tarafa uzanarak topu kornere çeldi.
29. dakikada Adana Demirspor öne geçti.Yusuf Sarı'nın sol çaprazdan ortasında kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu uzaklaştırmaya çalıştı. Dönen topu önünde bulan Nani'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
40. dakikada Bakasetas'ın pasında topu önünde bulan Visca, ceza sahasına girdi. Kaleci Ertaç Özbir ile karşı karşıya kalacağı sırada savunmanın müdahalesiyle pozisyonunun kaybetti.
43. dakikada Belhanda'nın sol kanattan sağ kanata gönderdiği pasta topa hakim olan Yusuf Sarı'nın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top direğe çarpıp dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.