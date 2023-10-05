Yukatel Adana Demirspor, Trabzonspor maçı için hazır
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüp tesislerinde antrenman yapan takım, yarınki maça hazır olduğunu açıkladı.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Patrick Kluivert??????? yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Yukatel Adana Demirspor ile Trabzonspor, yarın saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak. Maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Kaynak: AA / Spor