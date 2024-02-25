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Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Karaman: Mağlubiyetlerden Çıkacak Güce Sahibiz

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Trabzonspor'a 1-0 yenilen Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman, takımının mağlubiyetlerden çıkacak güce sahip olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Trabzonspor'a 1-0 yenilen Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman, takımının mağlubiyetlerden çıkacak güce sahip olduğunu söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, skordan fevkalade üzgün olduğunu belirterek, "Çünkü geçen hafta Alanya maçında geri dönüşümüz vardı. Bunu devam ettirip seri galibiyetler almak istiyorduk." dedi.

Hafta içinde çalışmalarında, maç planlarındaki ilk 45 dakikadaki takım ile maçtaki ilk 45 dakikadaki takım arasında farklılıklar gördüğünü ifade eden Karaman, şunları söyledi:

"Bunu kendi içimizde değerlendiriyoruz. Orada müdahale etmem gereken şeyler var. İlk yarı Trabzonspor, ikinci yarı özellikle son 30 dakika için Adana Demirspor söyleyebiliriz. İlk yarı Atal'ın sakatlanması bizim adımıza şansızlıktı, önemli oyuncumuzdu. İkinci yarı Nani'nin ortasında top kaleyi bulsa maç farklı yere gidebilirdi. Yeni bir takımız. Bu takım, mağlubiyetlerden çıkacak güce sahip. Ben inanıyorum Adana Demirspor iyi çıkış yapacak. Ligde 2 galibiyet alan Avrupa kupası, 2 mağlubiyet alan küme düşme potasına giriyor. Biz seri galibiyetlerin çıkışını inşallah bu hafta başlatacağız."

Kaynak: AA / Spor

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