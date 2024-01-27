Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Maçı kaybettik, deplasmanda telafi etmeliyiz

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Maçı kaybettik, bunu en kısa zamanda deplasman galibiyetiyle telafi etmek zorundayız." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iç sahada mağlup olmamaları gerektiğini belirtti.

Kendi kalelerine attıkları golle devreyi 1-0 geride kapattıklarını anımsatan Karaman, ikinci yarı yüzde 70 topa sahip olduklarını ve öndeki baskıyı bir türlü gole çeviremediklerini aktardı.

Karaman, belli mevkilerde eksikleri olduğunu bildiklerini vurgulayarak, "Bugünkü maç, özellikle yukarı ve aşağı arasında puan açısından çok önem arz ediyordu. Alınacak 3 puan bizi yukarıda tutacaktı. Maçı kaybettik, bunu en kısa zamanda deplasman galibiyetiyle telafi etmek zorundayız." diye konuştu.

Zeminden şikayetçi olan Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sahanın dinlenmesi lazım. Belki dışarıdan güzel görünüyor ama dün bir maç oynandı, bugün de biz oynadık. Yani bir takım deplasmandayken diğeri oynayabilir. Değişmeli oynanabilir. Biz deplasmana gidiyoruz, Adanaspor da deplasmana gidiyor. Biz içeri geleceğiz onlar da içeri gelecek. Sahanın bazı bölümleri inanılmaz derecede ağır. Biz yüzde 70 topa sahip olmamıza rağmen iyi paslar olmuyor. Vuruşlar iyi olmadı. Bunu yetkililerin göz önünde bulundurması gerekiyor."

Kendilerini destekleyen taraftarın biraz sabırlı olmasını isteyen Karaman, "Transfer edeceğimiz bazı oyuncu grupları var. Onlar geldiğinde eksik olan mevkilerimiz çok daha farklı bir hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Atakaş Hatayspor cephesi

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Ligde 10 haftadır puan alamadıklarını belirten Demirel, "Biz ne yaptığımızı bilen bir ekibiz. İki haftadır biraz daha savunmaya yöneldik. Futbol, aldığınız sonuçlar ve tabelada görüldüğü gibi ama bizim planımız daha başka. Bu plan hem Hatayspor'a bu zor dönemde para harcatmamak hem de 3-4 sene boyunca takımın her kulvarda mücadele etmesini sağlamak. Ben bunu sağlamaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Demirel, futbolculara ödemelerin yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Elimizde bulunan oyuncularla da en az 3-4 senenin geleceğini hazırladığımız bir takım. Aslında 2-3 haftadır sıkılıyorum, daralıyorum. Belki bugün, belki 2 hafta önce bırakmam lazımdı ama ben buradayım. Değil transfer kapansın, kapılar bile kapansa sezon sonuna kadar buradayım. Bir sözüm var. Ben Hatayspor'u aile yerine koydum. Hatayspor ile ilgili yorum yapan, konuşan benim aileme laf söylemiş olur. Ona göre bunu bilerek, dikkat ederek düşünerek konuşsun. Onun dışında belki yüzde 65-75 Adana Demirspor topa sahipti. Galip gelen taraf bizdik. Önemli olan 3 puanı aldık, mutluyuz."