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Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir Maçının İlk Yarısı 4-1 Sonuçlandı

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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı konuk ekibin 4-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Burak Şeker, Abdullah Uğur Sarı, Gökhan Barcın

Yukatel Adana Demirspor : Yılmaz Aktaş, İsmail Çokçalış, Gravillon, Dorukhan Toköz, Abdulsamet Burak, Atal, Tayfun Aydoğan, Maestro, Michut, Ozan Demirbağ, Mendoza

RAMS Başakşehir : Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner, Opoku, Hamza Güreler, Dubois, Onur Ergün, Deniz Türüç, Kemen, Berkay Özcan, Davidson, Piatek

Goller: Dk. 6 ve Dk. 13 Piatek, Dk. 40 Berkay Özcan, Dk. 44 Davidson (RAMS Başakşehir ), Dk. 37 Tayfun Aydoğan (Penaltıdan) (Yukatel Adana Demirspor )

Sarı kartlar: Dk. 36 Onur Ergün, Dk. 36 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir )

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı konuk ekibin 4-1 üstünlüğü ile bitti.

6. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Kaleci Yılmaz Aktaş ile ceza sahası ortasında karşı karşıya kalan Piatek'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

12. dakikada sağ kanattan ceza sahası dışından İsmail Çokçalış'ın yerden şutunda, kaleci Deniz Dilmen yatarak topa hakim oldu.

13. dakikada RAMS Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Kemen'in pasıyla topla buluşup sağ kanattan ceza sahasına giren Piatek'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

28. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Davidson girdiği ceza sahasında kaleci Yılmaz Aktaş ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Yılmaz Aktaş yatarak topa hakim oldu.

33. dakikada ceza sahasında Onur Ergün ile mücadelede Abdulsamet Burak yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren hakem Burak Şeker, uyarı üzerine VAR ekranından izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada Adana Demirspor golü buldu. Tayfun Aydoğan'ın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

40. dakikada Başakşehir 3'üncü golü buldu. Deniz Türüç'ün pasıyla savunmanın arkasına sarkan Berkay Özcan'ın kaleci Yılmaz Aktaş ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

44. dakikada ceza sahası içinde Berkay Özcan'ın pasıyla topla buluşan Davidson'un yerden şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 4-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: AA / Spor

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