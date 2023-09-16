Yukatel Adana Demirspor Pendikspor'u 3-0 Yendi
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Yukatel Adana Demirspor, Pendikspor'u 3-0 yendi. Maçta Niang ve Emre Akbaba'nın golleriyle Adana Demirspor galip geldi.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Mert Güzenge, Özgür Ertem, Ali Tuna
Yukatel Adana Demirspor : Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli (Dk. 62 Ndiaye), Emre Akbaba, Yusuf Sarı (Dk. 85 Nani), Belhanda (Dk. 82 Dorukhan Toköz), Yusuf Erdoğan (Dk. 62 Zeneli), Niang (Dk. 82 Yusuf Barasi)
Pendikspor : Erdem Canpolat, Serkan Asan (Dk. 75 Gökcan Kaya), Welinton, Rassoul (Dk. 68 Berkay Sülüngöz), Sequeirra, Romero, Fredrik Midtsjö (Dk. 46 Vukoviç), Lusamba, Halil Akbunar (Dk. 75 Diaby), Erencan Yardımcı (Dk. 46 Görkem Bitin), Thuram
Goller: Dk. 16 ve Dk. 41 Niang, Dk. 88 Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor )
Sarı kartlar: Dk. 45+3 Rassoul, Dk. 90+5 Romero ( Pendikspor )
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Yukatel Adana Demirspor, Pendikspor'u 3-0 yendi.
51. dakikada geri pasta kaleci Ertaç Özbir'in kısa düşen vuruşu sonrası topa sahip olan Thuram'ın yaptığı vuruşta, araya giren savunma topu uzaklaştırdı.
61. dakikada sol kanattan Lusamba'nın ceza sahasında ortasında topla buluşan Görkem Bitin'in ön direkte şutunda, kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.
66. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Belhanda'nın penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta, top az farkla dışarı çıktı.
78. dakikada Diaby'in ceza sahasında sol çaprazdan şutunda top üstten auta gitti.
88. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden sert şutunda, kaleci Erdem Canpolat uzanmasına rağmen top direğin yanından ağlarla buluştu: 3-0.
Adana Demirspor maçtan 3-0 galip ayrıldı.