Yukatel Adana Demirspor, Pendikspor'u 2-0 önde bitirdi
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Yukatel Adana Demirspor, Pendikspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. Niang'ın attığı gollerle Adana Demirspor üstünlüğü elde etti.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Mert Güzenge, Özgür Ertem, Ali Tuna
Yukatel Adana Demirspor : Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang
Pendikspor : Erdem Canpolat, Serkan Asan, Welinton, Rassoul, Sequeirra, Romero, Fredrik Midtsjö, Lusamba, Halil Akbunar, Erencan Yardımcı, Thuram
Goller: Dk. 16, Dk. 41 Niang (Yukatel Adana Demirspor )
Sarı kart: Dk. 45+3 Rassoul ( Pendikspor )
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Yukatel Adana Demirspor, Pendikspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.
6. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Belhanda'nın penaltı noktası civarından vuruşunda, top az farkla direğin yanından auta çıktı.
14. dakikada Romero'nun ceza sahası dışında yerden şutunda, kaleci Ertaç Özbir topa sahip oldu.
15. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sol kanattan Rodrigues'in ortasında kale sahası çizgisi önünde Niang'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Mert Güzenge önce ofsayt kararı verdiği pozisyonu VAR'dan gelen uyarı sonrası gol olarak geçerli kıldı: 1-0.
34. dakikada Pendikspor ceza sahası çizgisi civarında yaşanan karambol sonrası Emre Akbaba'dan seken topu önünde bulan Yusuf Sarı'nın vuruşunda top az farkla auta gitti.
39. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan yerden ortasında Niang'dan önce savunmada araya giren Rassoul, son anda topu kornere attı.
41. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Svensson'un sağ kanatta ceza sahası içinden kale sahası içine ortasında arka direkte topa dokunan Niang'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
45+1. dakikada ceza sahası içinde sağ kanattan Thuram'ın ortasında arka direkte Halil Akbunar'ın vuruşunda, araya giren Gravillon'un müdahalesiyle top kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.