Yukatel Adana Demirspor - Osijek UEFA Avrupa Konferans Ligi Maçı Detayları
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Yukatel Adana Demirspor, Hırvatistan'ın Osijek takımıyla kendi sahasında UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçına çıkacak. Maçın hakem ve takım kadroları da belli oldu.
Yukatel Adana Demirspor'un Hırvatistan'ın Osijek takımıyla kendi sahasında oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Goga Kikacheishvili, David Akhvlediani, Davit Gabisonia (Gürcistan)
Yukatel Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye
Osijek: Malenica, Drambayev, Mkrtchyan, Barisic, Grzan, Jugovic, Brlek, Nejasmic, Pusic, Mierez, Caktas.
Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor