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Yukatel Adana Demirspor - Osijek UEFA Avrupa Konferans Ligi Maçı Detayları

Spor Haberleri

Yukatel Adana Demirspor, Hırvatistan'ın Osijek takımıyla kendi sahasında UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçına çıkacak. Maçın hakem ve takım kadroları da belli oldu.

Yukatel Adana Demirspor'un Hırvatistan'ın Osijek takımıyla kendi sahasında oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Goga Kikacheishvili, David Akhvlediani, Davit Gabisonia (Gürcistan)

Yukatel Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye

Osijek: Malenica, Drambayev, Mkrtchyan, Barisic, Grzan, Jugovic, Brlek, Nejasmic, Pusic, Mierez, Caktas.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor

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