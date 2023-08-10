Yukatel Adana Demirspor - Osijek UEFA Avrupa Konferans Ligi Maçı Detayları

Yukatel Adana Demirspor, Hırvatistan'ın Osijek takımıyla kendi sahasında UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçına çıkacak. Maçın hakem ve takım kadroları da belli oldu.