Yukatel Adana Demirspor, Osijek ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rövanş maçına çıkacak

Yukatel Adana Demirspor teknik direktörü Patrick Kluivert, Osijek maçında rakibin üstlerine geleceğini belirterek konsantrasyonla kendi oyunlarını oynamaları gerektiğini söyledi. İlk maçta Osijek'i 5-1 yenen Adana Demirspor, rövanş maçı için hazır.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Osijek ile karşılaşacak Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, "Rakibin üstümüze geleceğini biliyoruz, başka yapacakları hiçbir şey yok. O yüzden konsantrasyonla kendi oyunumuzu oynamak zorundayız." dedi.

Kluivert, maçın oynanacağı Opus Arena'da düzenlenen basın toplantısında, tarihi öneme sahip bir maça çıkacaklarını belirtti.

İlk maçın sonucunun kendileri için iyi olduğunu ifade eden Kluivert, yine de konsantrasyonu bırakmamaları gerektiğini vurguladı.

Kluivert, kendi oyunlarını oynamaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Rakibin üstümüze geleceğini biliyoruz, başka yapacakları hiçbir şey yok. O yüzden konsantrasyonla kendi oyunumuzu oynamak zorundayız. İlk sonucu unutarak kendi oyunumuzu oynamak için maça çıkmamız lazım." diye konuştu.

Kaleci Goran Karacic de zorlu bir karşılaşma olmasını beklediklerini ifade etti.

Takımdaki herkesin deneyimli olduğunun altını çizen Karacic, "Zor bir maç bekliyoruz ama biz bir aile olarak her yere gidiyoruz. Bir aile olduğumuzu da sahada göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Akdeniz ekibi, basın toplantısının ardından statta yaptığı antrenmanla maç saatini beklemeye başladı.

Mavi-lacivertliler, ilk maçta Osijek'i 5-1 yenmişti.