Yukatel Adana Demirspor, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Maç Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Adana Demirspor, 6. sırada yer aldığı ligde galibiyet arayacak.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.
Ligde çıktığı 20 karşılaşmada 29 puan toplayan ve 6. sırada yer alan Adana Demirspor, 24 puanla ligin 12. sırasındaki rakibi karşısında galibiyet arayacak.