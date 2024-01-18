Yukatel Adana Demirspor-MKE Ankaragücü Maçında Deplasman Taraftarları Statta İzleyemeyecek
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Yukatel Adana Demirspor-MKE Ankaragücü maçında deplasman ekibinin taraftarları statta izleyemeyecek. MKE Ankaragücü Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Adana İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği taraftarların maça alınmayacağı belirtildi. Maç, 20 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Yukatel Adana Demirspor- Mke Ankaragücü maçını deplasman ekibinin taraftarları statta izleyemeyecek.
MKE Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamada, "Yukatel Adana Demirspor ile oynayacağı maça, Adana İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereğince taraftarımız alınmayacaktır." denildi.
İki takım arasındaki lig maçı, 20 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.