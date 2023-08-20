Yukatel Adana Demirspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Patrick Kluivert??????? yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Mavi-lacivertliler, antrenmanda pas ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Spor