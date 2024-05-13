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Yukatel Adana Demirspor, Luis Nani ile Yollarını Ayırdı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Portekizli futbolcu Luis Nani ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Nani'ye verdiği hizmetler için teşekkür ederken, başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Portekizli futbolcu Luis Nani ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki futbolcu ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Nani'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Spor

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