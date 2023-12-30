Yukatel Adana Demirspor, Kevin Rodrigues ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Kevin Rodrigues ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rodrigues'e teşekkür edilerek,"Profesyonel futbolcumuz Kevin Rodrigues ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rodrigues'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.