Yukatel Adana Demirspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yapan takım, pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü Mondihome Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Patrick Kluivert??????? yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Mavi-lacivertliler, antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Spor