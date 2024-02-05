Yukatel Adana Demirspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları yapıldı.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 9 Şubat Cuma günü Kasımpaşa ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, Akdeniz ekibi, teknik direktör Hikmet Karaman??????? yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Mavi-lacivertliler antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalışma gerçekleştirdi.