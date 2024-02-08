Yukatel Adana Demirspor, Jose Rodriguez Martinez'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, İspanyol orta saha Jose Rodriguez Martinez'i kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Jose Rodriguez Martinez ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza törenine Kulüp Başkanı Murat Sancak da katıldı.