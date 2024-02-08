Yukatel Adana Demirspor, Jose Rodriguez Martinez'i transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, İspanyol orta saha Jose Rodriguez Martinez'i kadrosuna kattı. 29 yaşındaki futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, İspanyol orta saha Jose Rodriguez Martinez'i kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Jose Rodriguez Martinez ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.
İmza törenine Kulüp Başkanı Murat Sancak da katıldı.