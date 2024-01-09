Yukatel Adana Demirspor, İstanbulspor'u konuk edecek

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme müsabakasında yarın İstanbulspor'u konuk edecek.

Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Ligde çıktığı 18 karşılaşmada 28 puan toplayan ve 7. sırada yer alan Adana Demirspor, oynadığı müsabakalarda kalesinde 22 gol görürken, rakip fileleri de 31 kez havalandırdı.

Adana ekibi, 5 puanla ligin son sırasında yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.