Yukatel Adana Demirspor İstanbulspor'u 1-0 Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakasında Yukatel Adana Demirspor, İstanbulspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Murat Erdoğan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Murat Şener
??????????????Yukatel Adana Demirspor : Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Michut, Stambouli, Akintola, Yusuf Barasi, Emre Akbaba, Nani
İstanbulspor : Alp Arda, Duhaney, Okan Erdoğan, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Coly, Ndao, Vorobjovas, Loshaj, Jackson, Ethemi
Gol: Dk. 29 Yusuf Barasi (Yukatel Adana Demirspor )
Sarı kartlar: Dk. 39 Mehmet Yeşil, Dk. 42 Coly ( İstanbulspor )
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakasında Yukatel Adana Demirspor, İstanbulspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
4. dakikada ceza sahasına giren Akintola'nın kaleci Alp Arda'yı geçtikten sonra dar açıdan kale sahasına çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.
22. dakikada Duhaney'in aldığı pasla topla buluşan Loshaj'ın penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta, savunmaya çarpan top kornere çıktı.
29. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Akintola'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topa uzanan kaleci Alp Arda'dan seken topla arkada buluşan Yusuf Barasi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.