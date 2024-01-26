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Yukatel Adana Demirspor, İranlı futbolcu Milad Mohammadi'yi transfer etti

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, İran Milli Takımı oyuncusu Milad Mohammadi'yi kadrosuna kattı. 30 yaşındaki futbolcuyla 2,5 yıllık anlaşma sağlandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, İran Milli Takımı oyuncusu Milad Mohammadi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor, 30 yaşındaki Milad Mohammadi'yi transfer etti.

Adana ekibi, daha önce Terez Grozny, KAA Gent, AEK Atina formalarını giyen oyuncuyla 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Kaynak: AA / Spor

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