Yukatel Adana Demirspor ile TÜMOSAN Konyaspor Berabere

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Cem Özbay

Yukatel Adana Demirspor : Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Zeneli, Niang

TÜMOSAN Konyaspor : Bernardoni, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Prip, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi

Sarı kart: Dk. 7 Prip (TÜMOSAN Konyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

6. dakikada Emre Akbaba'nın ceza yayının gerisinden şutunda kaleci Bernardoni topu kornere çeldi.

28. dakikada Belhanda'nın penaltı noktası önünde vuruşunda savunma son anda ayak koyarak topu engelledi.

30. dakikada Moreno'nun pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Cikalleshi'nin önünü boşalttıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.

39. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yaklaşan Cicaldau'nun vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

45. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan ortasında yükselen Belhanda'nın penaltı noktası civarında kafa vuruşunda kaleci Bernardoni son anda uzanarak kaleye giden topu çeldi.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Öte yandan, hakemler ve her iki takımın futbolcuları seremoniye, üzerinde Atatürk'ün imzasıyla "Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" yazılı pankartı birlikte tutarak çıktı.

Adana Demirsporlu taraftarlar da kale arkası bölümde maç öncesi Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla mavi lacivert 100 ve Atatürk'ün Kocatepe'de çekilen fotoğrafının resmedildiği koreografi sergiledi.

Aynı tribünde maçın 23'ün dakikasının 19.23'e tekabül etmesi nedeniyle de Cumhuriyet'in ilan edildiğini belirten gazetenin resmedildiği bir koreografi daha yapıldı.