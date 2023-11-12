Yukatel Adana Demirspor ile Fenerbahçe Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
???????Yukatel Adana Demirspor : Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Gravillon (Dk. 66 Stambouli), Rodrigues, Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan (Dk. 85 Nani), Belhanda, Yusuf Sarı, Niang (Dk. 66 Balotelli)
Fenerbahçe : Livakovic, Osayi (Dk. 75 Mert Müldür), Samet Akaydın, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc (Dk. 84 Bartuğ Elmaz), İrfan Can Kahveci (Dk. 75 Cengiz Ünder), Szymanski, Tadic (Dk. 90+1 Kent), Dzeko (Dk. 84 Batshuayi)
Sarı kartlar: Dk. 23 Crespo, Dk. 57 Osayi, Dk. 74 Oosterwolde ( Fenerbahçe ), Dk. 74 Belhanda, Dk. 90+2 Balotelli, Dk. 90+3 Rodrigues (Yukatel Adana Demirspor )
Kırmızı kart: Dk. 76 Serkan Damla (Yardımcı antrenör-Yukatel Adana Demirspor )
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.
47. dakikada savunmadan çıkarak topu kazanan Gravillon'nun ceza sahası dışından sol ayağıyla sert şutunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
48. dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına sarkıp topla buluşan Yusuf Sarı'nın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.
53. dakikada Tadic'in ceza sahası sol kenar çizgisinden yerden pasında topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
62. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Ndiaye'nin kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.
77. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Zajc'ın gelişine vuruşunda Ndiaye topa ayak koyarak tehlikeyi önledi.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.