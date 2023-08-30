Yukatel Adana Demirspor, Genk ile UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçına çıkacak

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak. İlk maçta yenilen Adana ekibi, turu geçmek için mücadele edecek.