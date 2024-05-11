Üye Girişi
Haberler

Yukatel Adana Demirspor, Gaziantep FK'yı konuk edecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Karşılaşma Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Gaziantep Fk'yi konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Lig'de aldığı 10 galibiyet ve 14 beraberlikle 44 puan toplayarak haftaya 11. sırada giren Akdeniz ekibi, 35 puanla 17. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor, sezonun ilk yarısında oynanan maçta Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalmıştı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Gaziantep FK Adana Spor Güncel Haberler

İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

 CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

 Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Yargı eleştirilemez değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Yargı eleştirilemez değildir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title