Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde 6 galibiyet ve 3 beraberlik sonucunda topladığı 21 puanla haftaya 3. sırada giren Akdeniz ekibi, 30 puanla 2. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Yukatel Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde 6 galibiyet ve 3 beraberlik sonucunda topladığı 21 puanla haftaya 3. sırada giren Akdeniz ekibi, 30 puanla 2. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Süper Lig'de sahasında çıktığı 6 maçtan da galip ayrılan Adana Demirspor, Fenerbahçe karşısında da bu serisini sürdürmek istiyor.