Yukatel Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yapan takım, koordinasyon, pas ve taktik çalışmalarına odaklandı.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Patrick Kluivert??????? yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Mavi-lacivertliler, antrenmanda koordinasyon, pas ve taktik çalıştı.
Kaynak: AA / Spor