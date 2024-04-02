YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Yukatel Adana Demirspor, Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak maçı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de aldığı 9 galibiyet ve 12 beraberlikle 39 puan toplayarak haftaya 9. sırada giren Akdeniz ekibi, 79 puanla 2. sırada bulunan rakibi karşısında iyi sonuç almaya çalışacak.

Deplasmanda oynadığı 15 maçta 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi sahasında yenerek 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.

Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ile sahasında oynadığı ilk maçtan golsüz beraberlikle ayrılan Adana ekibi, ligdeki son 3 maçından 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puan elde etti.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Arda Kardeşler Fenerbahçe Adana Futbol Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title