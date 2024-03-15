Yukatel Adana Demirspor, EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak. Maçta sarı kart cezalısı Mario Balotelli forma giyemeyecek.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek.
Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Ligde 8 galibiyet ve 12 beraberlik sonucunda topladığı 36 puanla haftaya 10. sırada giren Adana ekibi, 38 puanla 9. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Mavi-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Mario Balotelli, Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.