Yukatel Adana Demirspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak
Son Güncelleme:
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. Maç saat 13.30'da başlayacak ve hakem Kadir Sağlam yönetecek. Adana Demirspor, galibiyet arayışında.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.
RHG EnerTürk Enerji? Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Süper Lig'de aldığı 6 galibiyet, 4 beraberlikle 22 puan toplayan ve haftaya 3. sırada giren Adana ekibi, aynı puanla 6. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Sahasında oynadığı 7 maçtan 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Adana Demirspor, deplasmanda ilk galibiyetini almak istiyor.
Kaynak: AA / Spor