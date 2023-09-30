Yukatel Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Maç Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Ali Şansalan yönetecek. Adana Demirspor, Beşiktaş maçının moral üstünlüğüyle karşılaşmaya çıkacak.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.
Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligde oynadığı 6 maçta topladığı 11 puan ve averajla 3'üncü sırada yer alan mavi lacivertliler, son oynadıkları ve 4-2 kazandıkları Beşiktaş maçının moral üstünlüğüyle karşılaşmaya çıkacak.
Kaynak: AA / Spor