Yukatel Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor'u 4-0 yendi
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Yukatel Adana Demirspor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 4-0 yendi. Maçta Balotelli, Belhanda ve Tayfun Aydoğan gol attı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, İlker Takpak
Yukatel Adana Demirspor : Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Yusuf Erdoğan (Dk. 82 Abdurrahim Dursun), Stambouli (Dk. 61 Dorukhan Toköz), Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda (Dk. 72 Tayfun Aydoğan ), Nani (Dk. 72 Zeneli), Balotelli (Dk. 61 Niang)
Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Augusto, Furkan Bayır, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard (Dk. 81 Fer), Janvier, Efecan Karaca (Dk. 62 Eduardo), Novais (DK. 70 Aanderson), Oğuz Aydın (Dk. 62 Hadergjonaj), Cordova (Dk. 81 Sisto)
Goller: Dk. 31 ve 47 Balotelli, Dk. 71 Belhanda, Dk. 87 Tayfun Aydoğan (Yukatel Adana Demirspor )
Sarı kartlar: Dk. 24 Augusto, Dk. 48 Novais, Dk. 76 Eduardo, (Corendon Alanyaspor), Dk. 45 Ertaç Özbir, Dk. 90+1 Niang (Yukatel Adana Demirspor )
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Yukatel Adana Demirspor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 4-0 yendi.
47. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Yusuf Sarı'nın sağ kanatta ceza sahası içinde yerden ortasında kale sahası civarında Balotelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
71. dakikada Adana Demirspor 3. golü buldu. Yusuf Sarı'nın sağ kanatta ceza sahası dışından ortasında kale sahası yakınlarında Belhanda'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0
81. dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan yerden ortasında Yusuf Sarı'nın kalenin önünde yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.
???????87. dakikada Adana Demirspor farkı 4'e çıkardı. Niang ile savunmanın ceza sahası içinde mücadelesinde ceza sahası çizgisi önünde topu önünde bulan Tayfun Aydoğan'ın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 4-0
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Yukatel Adana Demirspor maçı 4-0 kazandı.