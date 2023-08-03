Yukatel Adana Demirspor - CFR Cluj UEFA Avrupa Konferans Ligi Maçı Kadroları
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Yukatel Adana Demirspor ile CFR Cluj takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçının hakem ve takım kadroları belli oldu.
Yukatel Adana Demirspor'un Romanya'nın CFR Cluj takımıyla sahasında oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Nathan Verboomen, Mathias Hillaert, Ruben Wyns (Belçika)
Yukatel Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye,
???????CFR Cluj: ?Sava, Camora, Ajeti, Muhar, Kresic, Mogolar, Krasniki, Avunou, Cvek, Yeboah, Birligea
Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor