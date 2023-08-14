Yukatel Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek galibiyetle başladı

Çaykur Rizespor maçının ardından

Gökhan KESKİNCİ ADANA, (DHA) - Adana Demirspor, Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı kaybetme şekillerinin kendileri adına üzücü olduğunu aktaran Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 'Maça baktığımız zaman zor bir karşılaşmaydı. Hem kağıt üzerinde, hem de sahada zorluğunu bekliyorduk. Adana Demirspor'un oturmuş bir kadrosu var. Sezona nispeten erken başlamış, resmi maçlar oynamış. Bu konuda biraz daha yol almış, hem organize hem de bu sene için de yol almış bir takım. Bize döndüğümüz zaman evet bugün sahada Süper Lig'de ilk kez oynayan birçok oyuncu vardı. Ama maçın geneline baktığımız, ortalama 100 dakikayı aldığımız zaman oyuncularım başa baş oynadılar, oynamaya çalıştılar. Dönem dönem tabii ki Adana Demirspor'un tehlikeli olduğu anlar oldu. Ama beklediğim karşılığı maçın bütün bölümünde olmasa da birçok periyotta takımım gösterdi. Son ana kadar puanı, puanları kovaladı. Burada bizi üzen, bu kadar uğraştan sonra puanı elimize geçirmişken çok kötü bir golle kaybetmek. Baktığınız zaman ama ikinci golün dakikası ve oluş şekli daha da kötü. Maçı kaybettik, üzgünüz. Ama takımın gelişmeye ihtiyacı var. Bu gelişmeyi gösterirken de oynadığımız maçlardan daha iyi sonuçlar almaya ihtiyacımız var. Psikolojik olarak daha olumlu durabilmek için hemen hafta içi bunun çalışmalarını yapacağız. İnşallah bir sonraki maça daha hazır bir Rizespor izleteceğiz' diye konuştu.

KLUIVERT 3 PUANIN ADANA'DA KALMASI ÖNEMLİYDİ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, 10 günde 3'üncü maçımız bu. Hava şartları tabii ki de önemli ama bu bir bahane değil. Herkes hava şartlarını biliyor burada. Rizespor'u tebrik etmek istiyorum. Yeni lige çıkan bir takım için, gerçekten çok iyi oynadılar, zorladılar sonuna kadar. Bizim için en önemlisi galibiyetle bitirmekti. Önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum, futbolcularımla da gurur duyuyorum. Galibiyet almak ve üç puanın Adana'da kalması bizim için çok önemliydi? şeklinde konuştu.