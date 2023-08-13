Yukatel Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u 1-0 önde bitirdi

Trendyol Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. Belhanda'nın golüyle öne geçen Adana Demirspor, ilk yarıyı üstün tamamladı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Esat Sancaktar

Yukatel Adana Demirspor : Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Gravillon, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Cherif Ndiaye

Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Alikulov, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Zeqiri, Olawoyin, Pinchi, Benhur Keser, Diouf

Gol: Dk. 27 Belhanda (Yukatel Adana Demirspor )

Sarı kartlar: Dk. 4 Zeqiri (Çaykur Rizespor ), Dk. 30 Emre Akbaba, Dk. 43 Belhanda (Yukatel Adana Demirspor )

Trendyol Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

12. dakikada Belhanda'dan aldığı pasla ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın vuruşunda, savunmadan seken topu kaleci Gökhan Akkan kontrol etti.

19. dakikada orta sahadan Belhanda'nın attığı topa hareketlenen Yusuf Sarı'dan önce araya giren savunma, topu, ceza sahası dışına çıkan kaleci Gökhan Akkan'a kazandırarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

23. dakikada ceza sahası dışında sağ kanatta topu önünde bulan Olawoyin'in bekletmeden uzak mesafeden vuruşunda, top yan direğe çarpıp dışarı çıktı.

27. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sağ kanattan Svensson'un ortasında topa hakim olan Belhanda, ceza sahası içinde önce Cherif Ndiaye ile paslaştı. Aldığı pasta topu kontrol eden Belhanda'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

31. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest atışta ceza sahasında savunmanın havalandırdığı topa yükselen Alikulov'un kafa vuruşunda top, kaleci Ertaç Özbir'den oyun alanına döndü.

36. dakikada Emirhan Topçu'nun pasında sol kanattan ceza alanına giren Benhur Keser'in vuruşunda, top dışarı çıktı.

42. dakikada Belhanda ile paslaşarak sağ kanattan ceza alanına giren Yusuf Sarı'nın yerden ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.