Üye Girişi
Haberler

Yukatel Adana Demirspor, Beşiktaş ile berabere kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman, ilk yarıda oyunun kontrolünü sağladıklarını ancak ikinci devrede 10 kişi kalmaları nedeniyle sadece mücadele edebildiklerini söyledi. Transfer yapmaları gerektiğine vurgu yapan Karaman, takımın gelişmesi için zaman ve antrenman yapılması gerektiğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman, ilk yarıda oyunun kontrolünü sağladıklarını ancak ikinci devrede 10 kişi kalmaları nedeniyle sadece mücadele edebildiklerini söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, "İlk 45 dakikada oyunun ve topun kontrolü bizdeydi ama gol bölgesinde etkisiz kaldık. İkinci yarıda 10 kişi kaldık. Sadece mücadele ettik, zaman zaman ataklara çıkmaya çalıştık. Hamle gücümüzdeki eksiklikleri biliyoruz. Teknik adamların dokunuşlarının fazla olması için antrenman yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Transfer yapmaları gerektiğine vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Transferde başkanımızın ciddi çalışmaları var. Ciddi adımlar atılıyor. Takımı geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye'deki futbol ortamı değişik olduğu için verilen görevi en iyi şekilde tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız var." diye görüş belirtti.

Yusuf Sarı'nın Galatasaray'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili bir soruyu Hikmet Karaman, "Ekonomik anlamda kulüpler bu transferleri yapabiliyor. Mesele onların yerini doldurabilmek. Takımdan giden 6 oyuncu 20 gole direkt katkı yapmış. Yusuf, 7 asist yapmış. Önemli oyuncuların yeri mutlaka dolmalı çünkü 3-4 maç kaybettiğinde ligin çok farklı yerinde kendini bulabiliyorsun." şeklinde yanıtladı.

Türk futbolu ve gelecek sezondan itibaren değişecek yabancı kuralıyla ilgili de konuşan Karaman, şunları kaydetti:

"Geçen sene depremi yaşayan bir ülkeyiz. Kovid-19 nedeniyle liglerin tatil olması... Bütün olarak bakmakta fayda var. Bazı takımlar ligden çekildi, teknik adamların kalitesi ve yeni gelen genç neslin tecrübesi. Ekonomik kriz. Bunlar takımları ve oyuncuları etkileyecek faktörler. Kurallar o kadar çok değişiyor ki. Bunu çok tartıştık. Yabancı kuralının amacı, yerli oyuncunun çıkması. Ancak Türkiye yabancının serbest olduğu dönemde yurt dışına oyuncu transferi olmuş. Geçmişi analiz edip adımlar atmalıyız. Global olarak bakmamız lazım. Pro Lisanslı teknik direktör yetiştirmek çok önemli. Benim için zor adam diyorlarmış. Bu hocayı almayın diyorlarmış. Ne yapalım ülkemizin kültürü bu. Bu kadar."

Kaynak: AA / Spor

Adana Demirspor Hikmet Karaman Beşiktaş Karaman Teknik Direktör Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Ayaş adayı kim oldu? AK Parti - MHP ortak Ankara Ayaş Belediye Başkan adayı Mehmet Kirazdibi kimdir? 24 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 24 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! AK Parti Pursaklar adayı kim oldu? AK Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan adayı Ertuğrul Çetin kimdir? AK Parti Elmadağ adayı kim oldu? AK Parti Ankara Elmadağ Belediye Başkan adayı Eyüp Tekiner kimdir? İsveç NATO üyesi oldu mu? TBMM İsveç'in NATO üyeliğini onayladı AK Parti Kızılcahamam adayı kim oldu? AK Parti Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar kimdir? Antalya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 23 Ocak Antalya'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! AK Parti Güdül adayı kim oldu? AK Parti Ankara Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın kimdir? AK Parti Evren adayı kim oldu? AK Parti Ankara Evren Belediye Başkan adayı Hüsamettin Ünsal kimdir? AK Parti Sincan adayı kim oldu? AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan kimdir? TBMM İsveç'in NATO üyeliğini onayladı mı? İsveç NATO'ya girdi mi? AK Parti Keçiören adayı kim oldu? AK Parti Ankara Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan kimdir? AK Parti Kahramankazan adayı kim oldu? AK Parti Ankara Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz kimdir? AK Parti Mamak adayı kim oldu? AK Parti Ankara Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı kimdir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title