Yukatel Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 4-2 Yendi

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme mücadelesinde Yukatel Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş'ı 4-2 yendi. Maçta toplam 6 gol atıldı ve Adana Demirspor galip ayrıldı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir

Yukatel Adana Demirspor : Vedat Karakuş, Svensson, Semih Güler, Gravillon, Abdurrahim Dursun (Dk. 80 Abdulsamet Burak), Dorukhan Toköz (Dk. 60 Tayfun Aydoğan), Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda (Dk. 46 Yusuf Erdoğan ), Nani (Dk. 80 İzzet Çelik), Niang (Dk. 65 Yusuf Barasi)

Beşiktaş : Mert Günok (Dk. 29 Ersin Destanoğlu), Rosier (Dk. 65 Onur Bulut), Necip Uysal, Colley, Masuaku, Salih Uçan (Dk. 85 Zainutdinov), Hadziahmetovic, Ghezzal (DK. 65 Muleka), Chamberlain (Dk. 46 Rashica), Cenk Tosun, Aboubakar

Goller: Dk. 8 Belhanda, Dk. 17 Niang, Dk. 59 Emre Akbaba, Dk. 75 Yusuf Erdoğan (Yukatel Adana Demirspor ), Dk. 79 Aboubakar, Dk. 89 Rashica ( Beşiktaş )

Sarı Kartlar: Dk. 55 Emre Akbaba, Dk. 77 Yusuf Erdoğan (Yukatel Adana Demirspor ), Dk. 90+7 Necip Uysal ( Beşiktaş )

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme mücadelesinde Yukatel Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş'ı 4-2 yendi.

59. dakikada Adana Demirspor 3. golü buldu. Sol kanattan Yusuf Sarı'nın kullandığı korner sonrası arka direkte Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.

68. dakikada Hadziahmetovic'in sağ kanattan kullandığı korner sonrası Cenk Tosun'un yaptığı kafa vuruşunda, top auta çıktı.

75. dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan'ın yerden ortasına penaltı noktası civarında Yusuf Sarı'nın vuruşunda, kaleci Ersin Destanoğlu yatarak ayaklarıyla topu çıkardı.

75. dakikada Adanaspor farkı 4'e çıkardı. Sol kanatta Nani ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ınşutunda, top kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan ağlarla buluştu: 4-0.

79. dakikada Beşiktaş maçtaki ilk golünü buldu. Kaleci Vedat Karakuş'un uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Aboubakar, bu oyuncunun kalesinden uzaklaşmasını fırsat bilerek ceza sahası içi sol çaprazda dar açıya rağmen vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1.

86. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutu sonrası kaleci Ersin Destanoğlu'ndan seken topu önünde bulan Emre Akbaba'nın ceza sahası içinde vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

89. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası içinde Cenk Tosun'un çıkardığı pasta topla buluşan Rashica'nın vuruşunda, top ağlara gitti: 4-2.

90+5. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın sert şutunda, top üst direkten oyun alanına geri döndü ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Adana Demirspor müsabakadan 4-2 galip ayrıldı.