Yukatel Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Maç, Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Mert Güzenge yönetecek. Adana Demirspor, 7 galibiyet ve 10 beraberlikle 31 puanla 7. sırada yer alırken, rakibi Hatayspor ise 22 puanla 16. sırada bulunuyor.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mert Güzenge yönetecek.
Ligde 7 galibiyet ve 10 beraberlik sonucunda topladığı 31 puanla haftaya 7. sırada giren Adana ekibi, 22 puanla 16. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.