Üye Girişi
Haberler

Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor Maçının İlk Yarısı Hatayspor'un 1-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Hatayspor'un golü Nani'nin kendi kalesine attığı bir golle geldi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Abdullah Uğur Sarı

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Abdurrahim Dursun, Semih Güler, Gravillon, Emre Akbaba, Akintola, Michut, Nani, Yusuf Erdoğan, Stambouli

Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur, Fernandes, Matondo, Görkem Sağlam, Dele-Bashiru, Rivas, Dadashov

Gol: Dk. 44 Nani (kendi kalesine) (Atakaş Hatayspor )

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

19. dakikada sol kanattan Nani'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde yükselen Gravillon, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla üstten auta gönderdi.

21. dakikada sol kanatta topla buluşan Rivas ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sol çaprazdan sert vuruşunda, Magomedaliyev meşin yuvarlağı kornere çeldi.

44. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattaki Fernandes, meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Dele-Bashiru'ya çıkardı. Dele-Bashiru'nun vuruşunda Nani'ye çarpan top filelerle buluştu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Spor

Adana Demirspor Luis Nani Hatayspor Adana Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Las Palmas - Real Madrid maç özeti! (VİDEO) Las Palmas - Real Madrid maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Las Palmas - Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Las Palmas - Real Madrid maçı kaç kaç, canlı maç skoru! S Sport CANLI izle! 27 Ocak S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! S Sport 4K canlı maç izle Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 27 Ocak GÜNÜN MAÇLARI Adana Demirspor - Hatayspor maçı CANLI izle! Adana Demirspor - Hatayspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Las Palmas - Real Madrid maçı CANLI izle! Las Palmas - Real Madrid maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! 28 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 28 Ocak Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! AK Parti Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan kimdir? Belediye Başkan adayı Deniz Doğan kaç yaşında, nereli?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title