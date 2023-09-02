Yukatel Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor ile Mersin'de karşılaşacak. Maç saat 21.45'te başlayacak ve hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Mersin'de Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 yenerek başladığı sezonun ikinci haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.
Ligin 3. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu dolayısıyla ertelenen Adana ekibi, maç eksiğiyle ligin 11. sırasında bulunuyor.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor