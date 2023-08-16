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Yukatel Adana Demirspor, Arda Okan Kurtulan'ı Diyarbekirspor'a kiraladı

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, sol kanat oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı TFF 2. Lig takımlarından Diyarbekirspor'a kiraladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, sol kanat oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı TFF 2. Lig takımlarından Diyarbekirspor'a kiraladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Arda Okan Kurtulan'ın Diyarbekirspor'a 1 yıllık kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Spor Haberler

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