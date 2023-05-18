Yozgat Valisi Ziya Polat'tan 19 Mayıs mesajı

Yozgat Valisi Ziya Polat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Polat, gençlerin daha iyi yetiştirilmesi, spora yönlendirilmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması gerektiğini vurguladı.

Yozgat Valisi Ziya Polat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Polat mesajında, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı 19 Mayıs 1919 tarihini Türk milletinin bağımsızlık iradesinin Samsun'dan başlayarak, tüm Türkiye'ye yayıldığı bir gün ve kurtuluş zaferinde atılan en önemli adımlardan olduğunu belirtti.

Büyük sıkıntılar ve yokluklar içerisinde büyük bedeller ödenerek fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğin teminatı gençlere emanet edildiğini aktaran Polat, şunları kaydetti:

"Gençliğimizin her bakımından daha iyi yetiştirilmesi, spora yönlendirilmesi, kafa ve beden sağlığı için kötü alışkanlıklardan uzak tutulması büyük önem arz etmektedir. Kendine güvenen, donanımlı, bilgili, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, demokrasiye inanan, çalışkan, üretken ve sporu seven genç nesiller yetiştirmek hepimizin toplumsal sorumluluğu ve görevidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum."