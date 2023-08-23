Yozgat'ta Türkiye Güreş Şampiyonası Tamamlandı

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu, Analig 2023 yılı Güreş Küçük Minikler Serbest ve Grekoromen Türkiye Birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. 19 ilden 24 takımda yer alan 414 sporcunun katılımı ile düzenlenen şampiyona yarın yapılacak final müsabakalarıyla tamamlanacak.

Hafta başında Yozgat'a gelen sporcular, müsabaka öncesinde çeşitli etkinliklere iştirak etti, şehir gezisi yaptı. Sporcular bugün sabah ise Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda dereceye girebilmek için ter dökmeye başladı. Müsabakalara, Ankara, Amasya, Batman, Bursa, Çorum, Denizli, Gaziantep, Hakkari, İzmir, Kayseri, Konya, Kocaeli, Kahramanmaraş, Muğla, Sakarya, Samsun, Trabzon, Van, Yozgat'tan 414 sporcu katıldı. Sporcuların daha önce yapılan grup elemelerinde derece yaparak, final grubu müsabakalarına katılma hakkını elde ettikleri açıklandı.

"203 SERBEST STİLDE, 211 DE GREKOROMEN STİLDE SPORCU YARIŞIYOR"

Müsabakaların Başhakemi Rafet Ünver, Yozgat'ta Anadolu Yıldızlar Ligi, Küçük Minikler Grubu Türkiye Şampiyonası'nın grekoromen ve serbest yapıldığını söyledi. Müsabakaların oldukça heyecanlı ve çekişmeli devam ettiğini bildiren Ünver, şöyle konuştu:

"Müsabakalarımıza daha önceden yapılmış olan grup müsabakalarında ilk üç dereceyi elde etmiş sporcular ile takım olarak ilk üçe girmiş sporcular iştirak ettiler. Toplam sayımız 203 serbest stilde, 211 de grekoromen stilde sporcu yarışıyor. Müsabakaların tartıları pazartesi günü yapıldı. Talimat gereği salı günü kültür gezisi ve öğrencilere yönelik, sporculara yönelik gezi faaliyetleri düzenlendi. Bugün ve yarın da saat 09.00'dan itibaren müsabakalarımız Rıza Kaya Spor Salonu'nda devam etmektedir. Gerçekten çekişmeli ve ciddi yarışmalar var. Bu çocuklarımız Türk sporunun, Türk güreşinin gelecekleri inşallah. Biz de burada görevli hakem arkadaşlarım da müsabakaların kurallar çerçevesinde, centilmenlik içerisinde yapılması için bütün gayreti gösteriyoruz. Çocuklarımızın sağlığı ve sakatlıklarının korunmasıyla alakalı her türlü tedbiri almış durumdayız. Gerek Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı gerekse Yozgat Genç ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları sağ olsunlar her türlü imkanı sundular. İnşallah müsabakalarımızı kazasız belasız bitirip, perşembe günü final müsabakaları ve madalya töreni töreniyle bitireceğiz. Burada derece eden sporcuların, bakanlığın faaliyeti olduğu için bu bazı artı kazanımları olacak. Sporcu Eğitim Merkezleri'ne kayıt hakkı kazanıyor sporcular. En alt yaş grubu olduğu için de gelecek için de belki de spor hayatları için bir adım, sonuçta Türkiye şampiyonası burası."