Yozgat'ta trafik kazalarına dikkat çağrısı

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, trafik kazalarının genel olarak acele edilmesinden dolayı meydana geldiğini hatırlatarak, sürücülerin daha dikkatli ve saygılı olmalarını istedi.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, trafik kazalarının genel olarak acele edilmesinden dolayı meydana geldiğini hatırlatarak, sürücülerin daha dikkatli ve saygılı olmalarını istedi. Bakıcı, karayolları tarafından bitirilmiş bir kilometre dahi yolun bulunmadığını ileri sürdüğü Yozgat'ta sürücülerin tali yoldan karayoluna çıkabilecek tarım makinalarına karşıda tedbirli olmaları gerektiğine dikkat çekti.

Karayolları'nın Yozgat'tan geçen kesimlerinde 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile birlikte tarımsal faaliyetlerin de başlaması nedeniyle trafik yoğunluğu da arttı. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için polis ve jandarma ekipleri denetimlerini artırıp, sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarırken, Yozgat'ta sürücülerin tali yoldan karayoluna çıkabilecek tarım makinalarına karşı da tedbirli olmaları istendi.

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, bayram trafiğinin başladığını, son 2-3 gündür de trafikteki yoğunluğun arttığını söyledi. Bakıcı, "Havaların sıcak olmasından dolayı sürücülerimizi buradan bir kere daha uyarıyorum; lütfen biraz daha birbirimize karşı saygılı olalım, acele etmeyelim, 5 dakika sonra olur. Trafik kazaları hep böyle acele ettiğimiz için oluyor" dedi.

"İL SINIRLARIMIZ İÇERİSİNDE BİTİRİLMİŞ 1 KİLOMETRE BİLE YOLUMUZ YOK"

"Karayolları tarafından il sınırlarımız içerisinde bitirilmiş 1 kilometre bile yolumuz yok. Tam manasıyla her şeyiyle bitmiş 1 kilometre yolumuz bulunmamaktadır" diyen Bakıcı, şöyle konuştu:

"Yerköy'den Yozgat il sınırına kadar olan yerde Türkiye'de üçüncü sırada geliyoruz, kaza yapma oranında. Çelikli'den Yerköy'e kadar, Türkiye'de üçüncü sırada, en fazla kaza yapan bölgeler içerisinde. Bitirilmiş karayolu bir kilometremiz yok orada. Tam manasıyla, her şeyiyle, menfezi ile kavşağı ile korumasıyla tam manasıyla dört dörtlük bitirilmiş 1 kilometre yolumuz yok. Bunun için sürücülerden, şoför esnafımızdan, ticari arkadaşlardan biraz daha saygı istiyoruz çünkü siz her gün yoldasınız, bu adamlar bayramlık trafikçiler, yılda bir defa uzun yola çıkıyorlar. Onlara biraz daha anlayış gösterelim."

"BİÇERDÖVERLERE BİRAZ DAHA DİKKAT EDELİM YOLDA GİDERKEN"

Oda Başkanı Bakıcı, Yozgat'ta bayram trafiğinin yanında hasat döneminin de bazı kesimlerde başladığını hatırlatarak, sürücülere şu uyarıları yaptı:

"İlimiz bildiğiniz üzere tarım ili olduğu için şu anda hasat dönemi başladı, Sekili'de, Yerköy'de. Bir hafta 10 güne kadar da Yozgat merkezde başlar, Sorgun'a doğru gider. Biçerdöverlere biraz daha dikkat edelim yolda giderken. Biçerdöverci arkadaşlarımız da bizim üyelerimiz. Onlara gerekli talimatları veriyoruz. Ön tablalarını sökmeden yola çıkmamalarını istiyoruz. Köyden köye geçerken de ön tablayı sökemiyorlar, onun için sürücülerin de burada azami olarak dikkat etmelerini önemle arz ediyorum."