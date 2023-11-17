Yozgat'ta Süper Lig Serbest Güreş Müsabakaları Sona Erdi
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Yozgat'ta gerçekleşen Süper Lig Serbest Güreş müsabakaları sona erdi. ASKİ Spor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Çorum Belediyesi Spor Kulübü ve Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü yarı finale yükseldi.
Yozgat'ta gerçekleşen Süper Lig Serbest Güreş müsabakaları sona erdi.
Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen Serbest Güreş müsabakalarını Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da takip etti.
Müsabaka sonunda ASKİ Spor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Çorum Belediyesi Spor Kulübü ve Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü yarı finale yükseldi.
Kaynak: AA / Spor