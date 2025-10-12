Yozgat'ta Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Yozgat'ta düzenlenen Kuşak Güreşleri Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 27 ilden 580 sporcu katıldı.

Müsabakalarda erkekler 60 kiloda Türkmen Tuncay, 70 kiloda Cebrail Bolat, 80 kiloda Ahmet Burak Cuhadar, 90 kiloda İbrahim Şamil Özak ve 100 kiloda Recep Çimen birinci oldu.

Kadınlarda ise 55 kiloda Ayşenaz Özdemir, 65 kiloda Ezgi Karademir ve 75 kiloda Kevser Dilbirliği şampiyonluk elde etti.

Madalya töreninde konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Özkan, bu müsabakalardan sonra Hindistan'da düzenlenecek şampiyonaya katılacak sporculara başarı dileyerek, "Bu vesileyle orada al bayrağımızı dalgalandıracak gençlerimize başarılar diliyorum. Allah alınlarının akıyla, yüzlerinin açıklığıyla, Türk'ün ahlakıyla al bayrağı temsil etmeyi nasip eylesin. Bizler Yozgat olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na doğru gençlerimizle yol almaya, gençlerimizle ilerlemeye devam edeceğiz. İnşallah bu turnuvaların da devamı gelecek. Spora adım atacak, sporcu olacak gençlerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları Vali Özkan ve il protokolü tarafından verildi.