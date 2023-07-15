Yozgat'ta Anne ve Çocuklar İçin Yaz Spor Okulu Projesi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'anne çocuk el ele yaz spor okulu' projesi ile anne ve çocuklarına birlikte spor yapma imkanı sunuldu. Proje kapsamında çocuklar jimnastik yaparken, anneler de pilates kursuna katıldı.

Yozgat'ta Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından hazırlanan "anne çocuk el ele yaz spor okuluna" projesiyle anne ve çocuklarına birlikte spor yapma olanağı sağlandı.

Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Levent Tunçer, bu yıl yaz spor okullarına hem çocukların hem de velilerinin daha fazla ilgi gösterdiğini belirtti.

Birçok velinin çocukları ile spor tesislerine geldiğini ifade eden Tunçer, "Biz de annelerin de katılacağı program hazırladık. Çocuklarımız jimnastik yaparken, anneler de pilates kursuna devam ediyor. Bu şekilde anneler yaz spor kurslarındaki çocuklarıyla spor yapmış oluyor." dedi.