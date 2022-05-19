Yozgat'ta 19 Mayıs coşkusu - Haberler

Yozgat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, tüm katılımcıların bayramını kutladı.

Daha sonra sporcular, jimnastik, güreş, tekvando gösterisinde bulunurken öğrenciler arasında da çuval, yumurta taşıma ve halat çekme yarışması düzenlendi. Okunan şiirler ve söylenen türkülerin ardından tören halkoyunları gösterisiyle sona erdi.

Törene, Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - YOZGAT

İhlas Haber Ajansı / Spor